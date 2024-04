Dietingen (dpa/lsw) - Ein jugendlicher Fußgänger ist bei Dietingen (Kreis Rottweil) von einer ferngesteuerten Mähraupe erfasst und schwer verletzt worden. Ein 16 Jahre alter Maschinist habe den 15-Jährigen am Samstag beim Rückwärtsfahrten übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach war der Mähraupe am Ortseingang ein Auto entgegengekommen, dem der 16-Jährige auf einen Grünstreifen ausweichen wollte. Der 15-Jährige wurde von der Arbeitsmaschine erfasst, stürzte, geriet darunter und wurde schwer am Bein verletzt, wie es weiter hieß. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen in eine Klinik.

