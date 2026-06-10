15-Jähriger stirbt bei Vorfahrtsunfall – vier Verletzte

Ein 19-jähriger Autofahrer ist mit drei jugendlichen Mitfahrern unterwegs. Dann nimmt er mutmaßlich einem anderen Auto die Vorfahrt – mit tödlichen Folgen.

Bad Wurzach (dpa/lsw) - Bei einem schweren Unfall bei Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) ist ein 15-Jähriger ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen im Alter von 17 und 19 Jahren erlitten schwere bis lebensgefährliche Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Demnach soll nach ersten Erkenntnissen der 19-jährige, der mit drei weiteren Jugendlichen im Auto unterwegs war, am Mittag einem 59-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen haben. In einer Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge laut der Polizeisprecherin. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Wagen in den Grünstreifen geschleudert.

Laut Polizei wurde der 15-Jährige im Auto eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn – jedoch kam jede Hilfe zu spät. Der 19-jährige Fahrer und die beiden 17-jährigen anderen Mitfahrer wurden teils schwerst verletzt. Der Fahrer des zweiten Wagens erlitt leichte Verletzungen.

Beide Autos wurden vollständig zerstört. Ein Unfallgutachter soll den Hergang klären. Mehrere Rettungswagen und Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die betroffene Landesstraße soll bis in den Abend gesperrt bleiben.