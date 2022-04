Ein 15-Jähriger hat in Wendlingen (Kreis Esslingen) einen jungen Mann mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stritten sich die beiden Jugendlichen am Samstagnachmittag in der Nähe eines Einkaufsmarktes. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der Jugendliche auf den 17-Jährigen mehrmals eingestochen haben.

Wendlingen (dpa/lsw) - Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Beamte nahmen den Verdächtigen kurz nach der Tat fest. Er wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Pressemitteilung