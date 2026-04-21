Ein Jugendlicher fährt betrunken vor der Polizei davon – im Auto sitzen mehr Menschen als erlaubt. Wie die Polizei den Wagen schließlich stoppen konnte.

Hilzingen (dpa/lsw) - Ein betrunkener 15-Jähriger ist mit einem überladenen Auto vor der Polizei geflüchtet. Zuvor habe der Jugendliche einen Unfall in Hilzingen (Landkreis Konstanz) verursacht, teilte die Polizei mit. In dem Auto saßen zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren sowie vier Erwachsene. Darunter befand sich auch der Halter des Wagens. Das Auto sei allerdings nicht für sieben Menschen ausgelegt gewesen.

Die Polizei verfolgte den Jugendlichen nach dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde. In Moos (Landkreis Konstanz) stoppten mehrere Streifen schließlich den Flüchtigen.

Der 37-jährige Beifahrer leistete Widerstand bei der Festnahme des jugendlichen Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille bei dem 15-Jährigen. Alle Erwachsenen im Auto waren laut Polizei entweder betrunken oder hatten keine Fahrerlaubnis. Ob die Menschen miteinander verwandt waren, sagte eine Polizeisprecherin nicht.