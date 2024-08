Ein Arbeitsunfall endet für einen Auszubildenden tragisch. Er war bei Arbeiten an einer Gülleleitung in einen Schacht gestürzt. Knapp zwei Wochen später ist er tot.

Aulendorf (dpa/lsw) - Ein 15 Jahre alter Auszubildender ist nach einem Arbeitsunfall auf einem Bauernhof in Oberschwaben am Wochenende in einer Klinik gestorben. Er war vor zwei Wochen bei Arbeiten an einer Gülleleitung auf dem Hof in Wallenreute bei Aulendorf (Kreis Ravensburg) in einen Schacht gestürzt und verlor das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Eine 41-jährige Arbeitskollegin wollte ihm den Angaben zufolge helfen, stürzte dabei selbst in den Schacht und wurde ebenfalls bewusstlos. Beide seien reanimiert worden. Die 41-Jährige befinde sich noch in ärztlicher Behandlung. Die Ermittlungen dauern laut Polizei weiter an.