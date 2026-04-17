Ein Hund jagt Enten, ein Mädchen springt hinterher – und plötzlich läuft ein Rettungseinsatz auf Hochtouren.

Renchen (dpa/lsw) - Weil sie einen Hund aus einem Fluss retten wollte, musste ein 15 Jahre altes Mädchen selbst mit einem Großeinsatz gerettet werden. Wie die Polizei mitteilte, war die Jugendliche in Renchen im Ortenaukreis in das kalte Wasser der Rench gesprungen, um den Hund zurück ans Ufer zu bringen.

Das Tier war zuvor in den Fluss gesprungen, weil es Enten im Wasser gesehen hatte. Der Hund wurde demnach sofort von der starken Strömung erfasst.

Auch die 15-Jährige kam durch die Strömung nicht mehr alleine aus dem Fluss. Einer großen Zahl von Rettungskräften sei es dann gelungen, das Mädchen aus der lebensgefährlichen Lage zu retten. Glücklicherweise seien alle Beteiligten unverletzt geblieben, hieß es in der Mitteilung.