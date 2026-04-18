Baden-Württemberg 15-Jährige wehrt sich gegen sexuellen Übergriff

Polizei Baden-Württemberg
Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild)

Ein Mann soll in Baden-Baden versucht haben, eine 15-Jährige zu überwältigen. Wie sich die Jugendliche schließlich retten konnte.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Eine 15-Jährige ist in Baden-Baden Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Nach Angaben der Jugendlichen habe ein etwa 30 Jahre alter Mann versucht, sie in ein schwarzes Auto zu ziehen, teilte die Polizei mit. Sie habe sich jedoch dagegen wehren können, woraufhin der Mann versucht habe, sie in ein Gebüsch zu zerren. Dabei habe er sie den Angaben zufolge unsittlich berührt.

Laut Polizei rief die 15-Jährige dabei am Freitagabend vehement um Hilfe, weshalb Menschen in der Nähe auf die Situation aufmerksam wurden und ihr zu Hilfe eilten. Der bislang unbekannte Mann sei daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen. Zu dem Auto, in das die Jugendliche gezerrt worden sein soll, gibt es bislang keine Hinweise. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Täter.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Baden-Baden Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x