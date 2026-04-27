Die Jugendliche soll im Zug auf den 61-Jährigen losgegangen sein und später die alarmierten Bundespolizisten angegriffen haben. Wie kam es dazu?

Ulm (dpa) - Eine 15-Jährige soll einen Lokführer in einem Zug in Richtung Ulm angegriffen und leicht verletzt haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll die Jugendliche dem 61-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Der Grund dafür sei unklar. Als der Lokführer in den Führerstand flüchtete, um einen Notruf abzusetzen, habe die 15-Jährige versucht, die Tür zum Führerstand gewaltsam zu öffnen.

Bundespolizisten stellten die Tatverdächtige am Halt in Ulm, wie es hieß. Dabei soll sie versucht haben, die Beamten zu schlagen. Den Angaben nach stand die 15-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und leistete Widerstand. Sie sei an ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte laufen, wie die Bundespolizei mitteilte.