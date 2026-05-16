Der SV Waldhof Mannheim verpasst einen versöhnlichen Saisonabschluss. Dabei spielt das Team beim 1:5 in Ingolstadt in der Schlussphase sogar in Überzahl.

Ingolstadt (dpa/lsw) - Mit einer 1:5 (0:2)-Niederlage beim FC Ingolstadt hat der SV Waldhof Mannheim die Saison in der 3. Fußball-Liga beendet. Yann Sturm mit einem Dreierpack (2. Minute/65./81.), Marcel Costly (30.) und Emre Gül (51.) trafen für die Schanzer. Das Ehrentor erzielte Terrence Boyd (57.). Ingolstadts Lukas Fröde sah nach einem Foulspiel an Masca die Rote Karte (80.). Mit der Niederlage landete der Waldhof in der Endabrechnung mit 52 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.

Die Schanzer verzeichneten einen Auftakt nach Maß, als sich Sturm im Strafraum gegen Boyd und Janne Sietan durchsetzte und den Ball im kurzen Eck unterbrachte. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld agierte Ingolstadt gedankenschnell: Gül schickte Costly, der für die Ingolstädter erhöhte. Der Ex-Waldhöfer traf in der ersten Hälfte zudem zweimal den Pfosten.

Auch im zweiten Durchgang trafen die Gastgeber schnell. Nach einem Zusammenspiel von Gül und Sturm schoss Ersterer den Ball im Fallen ins Waldhof-Tor. Auf der Gegenseite verwertete Boyd ein schönes Zuspiel von Arianit Ferati zum 1:3. Sturm stellte den alten Abstand wieder her, als Sanoussy Ba im Strafraum viel zu passiv agierte. Der 21-Jährige schloss zudem einen Konter nach einem Masca-Ballverlust kaltschnäuzig ab.