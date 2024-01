Esslingen (dpa/lsw) - Ein 14-Jähriger hat auf einem Schulhof in Esslingen Reizgas versprüht. Dadurch wurden zwei zehn und elf Jahre alte Schüler verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beiden hätten über Augenreizungen und Atembeschwerden geklagt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um Pfefferspray gehandelt haben. Die Polizei Esslingen nahm nach dem Vorfall am Mittwoch die Ermittlungen auf.

Mitteilung der Polizei