Baden-Württemberg 14-Jähriger rammt Mauer mit Auto

Polizei
Der Jugendliche soll laut Polizei betrunken gewesen sein. (Symbolbild)

Vorfahrtschild umgefahren, Betonmauer gerammt – und das alles mit 14 Jahren. Wie der Unfall im Allgäu ablief und was dem Fahrer nun droht.

Isny im Allgäu (dpa/lsw) - Ein 14-Jähriger ist mutmaßlich betrunken mit einem Auto gegen eine Betonmauer gefahren. Zuvor soll der Jugendliche noch ein Vorfahrtschild umgefahren haben, wie die Polizei mitteilte. Er und sein 16 Jahre alter Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Er sei in Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) zu schnell unterwegs gewesen und deshalb von der Straße abgekommen und frontal gegen die Mauer geprallt. Gegen den Jugendlichen wird wegen verschiedener Delikte ermittelt. Einen genauen Wert, wie viel Promille Alkohol festgestellt wurde, ist zunächst nicht mitgeteilt worden.

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