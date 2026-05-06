Ein Jugendlicher ist tot, der Tatverdächtige stirbt nach Schüssen der Polizei: Was steckt hinter den tragischen Ereignissen? Nun ist mehr zur Todesursache bekannt - und zum Verhältnis der beiden.

Memmingen (dpa) - Nach dem Gewaltverbrechen an einem 14-Jährigen in Memmingen ermittelt die Kripo weiter zu den Hintergründen der Tat. Ein 37-Jähriger, der den Jugendlichen mutmaßlich getötet haben soll, war von Polizisten bei einem Festnahmeversuch angeschossen worden und später im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass sich der 14-Jährige und der Tatverdächtige kannten, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Memmingen am Abend mit. Das war bisher unklar gewesen.

In diesem leerstehenden Gebäude wurde die Leiche des Jugendlichen entdeckt. Foto: Stein/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, starb der 14-Jährige nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion durch Gewalteinwirkung im Bereich des Halses. Stichverletzungen hatte er demnach nicht erlitten.

Am Montagnachmittag fand laut Staatsanwaltschaft zudem eine Durchsuchung in einem Asylbewerberheim in Senden statt, wo der Tatverdächtige gemeldet war. Ziel der Durchsuchung sei es gewesen, mögliche Beweismittel sicherzustellen. Ob das gelang, teilte die Behörde nicht mit. Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen der Tat dauerten an, hieß es.

Tatverdächtiger konnte nicht abgeschoben werden

Die Regierung von Schwaben informierte unterdessen darüber, warum der Tatverdächtige, ein abgelehnter Asylbewerber, bislang nicht aus Deutschland abgeschoben werden konnte. Der Mann war aufgrund ungeklärter Identität in der Bundesrepublik geduldet. «Die Nationalität konnte trotz intensiver Bemühungen bis zuletzt nicht geklärt werden», sagte ein Sprecher der Bezirksregierung.

Der staatenlose Palästinenser soll aus dem von Israel besetzten Westjordanland stammen. Seit Dezember 2020 soll er in Deutschland gewesen sein, wenige Monate später soll er nach Memmingen gekommen sein. Gegen die Ablehnung des Asylstatus soll der Mann geklagt haben. Seit September 2023 sei er aber ausreisepflichtig gewesen, erläuterte Behördensprecher Philipp Höß.

Nach seinen Angaben gab es zwei Versuche, dem Mann einen Passersatz zu verschaffen. «Jedoch blieben die beiden Verfahren sowohl hinsichtlich der Palästinensischen Autonomiegebiete als auch hinsichtlich eines möglichen Herkunftslandes Jordanien erfolglos, so dass keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen vollzogen werden konnten.»

In diesem leerstehenden Gebäude wurde die Leiche des Jugendlichen entdeckt. Foto: Stein/dpa

Die Polizei hatte am Montag den seit Samstag vermissten 14-Jährigen tot in einem leerstehenden Gebäude in der Nähe des Memminger Bahnhofs entdeckt. Der tatverdächtige Mann soll sich nach Angaben der Ermittler in dem Haus in einem Schrank versteckt haben. Als Polizisten ihn dort entdeckten, soll er mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein. Danach habe er fliehen können.

Stunden später am Montagabend wurde der 37-Jährige bei einem Hallenbad entdeckt. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wollten fünf Zivilbeamte den Gesuchten festnehmen, der Mann flüchtete allerdings erneut. Bei der Verfolgung soll der Verdächtige wieder ein Messer gezückt und die Polizisten bedroht haben, so dass diese mehrfach auf ihn schossen. Der Mann starb später im Krankenhaus.

Polizei durchsucht Flüchtlingswohnheim

Der Verdächtige war laut Staatsanwaltschaft zweimal in Deutschland zu Geldstrafen verurteilt worden, wegen Sachbeschädigung und unerlaubten Aufenthalts ohne Pass. Nach Angaben der Regierungsbehörde war er vor wenigen Wochen in ein Flüchtlingsheim nach Senden (Landkreis Neu-Ulm) geschickt worden.

Im Kontext der Ermittlungen hat die Polizei deswegen auch diese Unterkunft durchsucht. «Ziel war das Auffinden von Beweismitteln», sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte die «Augsburger Allgemeine» über die Durchsuchung berichtet.