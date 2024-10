Mit Hilfe eines Radladers werden auf einem Feld im Kreis Ravensburg Birnen auf einen Anhänger geladen. Dann kommt es wohl zu einem folgenschweren Bedienfehler am Fahrzeug.

Horgenzell (dpa/lsw) - Eine Jugendliche ist in Horgenzell (Kreis Ravensburg) zwischen der Schaufel eines Radladers und einem Anhänger eingeklemmt worden. Die 14-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Im Rahmen eines landwirtschaftlichen Praktikums hatte die Jugendliche auf einem Feld Birnen auf einen Anhänger verladen. Dabei sei auch ein Radlader mit Schaufel zum Einsatz gekommen.

Der 40 Jahre alte Fahrer des Radladers wollte ersten Erkenntnissen nach rückwärtsfahren, sei aber versehentlich vorwärtsgefahren und habe das Mädchen dabei zwischen Radladerschaufel und Anhänger eingeklemmt. Wie es genau zu dem Unfall am Donnerstag kam, werde noch ermittelt.