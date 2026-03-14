Der SV Waldhof kassiert in der 3. Liga eine herbe Niederlage. Immerhin geben sich die Mannheimer nicht auf.

Osnabrück (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim tut sich gegen die Top-Teams der 3. Fußball-Liga weiterhin extrem schwer und hat auswärts die nächste Niederlage kassiert. Die Kurpfälzer unterlagen bei Tabellenführer VfL Osnabrück mit 1:4 (0:1) und haben damit als Tabellenneunter wohl die letzte Chance vergeben, noch ins Rennen um den Aufstieg einzugreifen.

Für den VfL trafen an der mit 14.743 Zuschauern ausverkauften Bremer Brücke David Kopacz (12.), Robin Meißner (54./69.) und Robin Fabinski (84.). Den Ehrentreffer für den ersatzgeschwächten Waldhof, der neun Spieler im Kader hatte, die unter die U23-Regelung fallen, erzielte Felix Lohkemper (90.+4).

Kaum Chancen für Mannheim

Gegen den überlegenen Tabellenführer kam der Waldhof bis in die Nachspielzeit hinein zu keiner zwingenden Gelegenheit. Auf der anderen Seite ließ Torhüter Thijmen Nijhuis einen Aufsetzer von Lars Kehl abklatschen. Davon profitierte Kopacz.

Im zweiten Durchgang spielte Osnabrück wie eine Spitzenmannschaft - und Meißner sorgte mit seinem Doppelpack unter gütiger Mithilfe des Waldhofs frühzeitig für die Entscheidung. In der Schlussphase traf Fabinski noch per Kopf. Lohkemper machte mit seinem Schlusspunkt das Ergebnis für den Waldhof zumindest etwas erträglicher.