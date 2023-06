Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wie heißt das Dreckskaff hier noch? Herxendorf? Ihr seid doch am Arsch der Welt“, motzt Ingo Appelt zur Begrüßung und setzt damit am Freitag in der Herxheimer Festhalle den Ton für einen gut zweistündigen Monolog voller Sexwitze, Beschimpfungen, Schmuddeleien und Geschmacklosigkeiten aller Art.

Die Zuschauer scheint’s zu freuen: Sie jubeln schon bei der „Herxendorf“-Verhunzung. Das „Dreckskaff am Arsch der Welt“ gibt dem Komiker mit dem Haarbausch,