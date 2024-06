Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Mannheim-Neckarau sind 13 Menschen, darunter sechs Kinder, leicht verletzt worden. Sie wurden mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach war das Feuer in der Nacht zum Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache in einem Lagerraum im Keller des Gebäudes ausgebrochen.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits erste Flammen aus einem Kellerfenster, wie es hieß. Mehrere Anwohner hatten sich bis dahin bereits selbst auf die Straße gerettet. Der Rettungsdienst versorgte i15 Menschen. Brandursache und Schadenhöhe waren zunächst nicht bekannt.

Ob das Gebäude, das nach den Löscharbeiten ohne Strom war, noch bewohnbar ist, war nach Polizeiangaben ebenfalls noch unklar. Alle Bewohner des Hauses kamen vorerst bei Freunden und Verwandten unter.

