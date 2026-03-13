Nach einem Unfall auf der A6 bei Dielheim staut sich der Verkehr auf mehr als 13 Kilometern. Die Polizei rechnet mit einer Vollsperrung bis in den späten Mittag.

Dielheim (dpa/lsw) - Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 bei Dielheim ( Rhein-Neckar-Kreis) hat sich in Fahrtrichtung Mannheim ein Stau von gut 13 Kilometern gebildet. Dieser reicht von Dielheim bis nach Sinsheim, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach ersten Informationen wechselte ein Fahrzeug von der Mittelspur auf die linke Spur, um einen Überholvorgang zu starten. Dann kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug. Eines der Autos überschlug sich. Zwei weitere Autos seien in die verunfallten Autos gekracht.

Bei dem Unfall wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Menschen verletzt. Ein Verletzter wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ein weiterer Verletzter habe die Mitnahme in eine Klinik verweigert, so der Sprecher.

Die Vollsperrung soll noch bis in den späten Mittag andauern, hieß es.