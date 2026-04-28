Baden-Württemberg 13-Jährige sprüht Pfefferspray - Polizei ermittelt

Polizei Symbolbild
Das Mädchen versprühte Pfefferspray in der Nähe eines öffentlichen Platzes. (Symbolbild)

Nach dem Einsatz des Pfeffersprays erleiden drei Menschen Atemwegsbeschwerden. Die Polizei findet das Mädchen bisher nicht.

Albstadt (dpa/lsw) - Eine 13-Jährige hat in Albstadt (Zollernalbkreis) in der Nähe eines öffentlichen Platzes Pfefferspray versprüht. Drei Menschen erlitten dadurch Atemwegsbeschwerden, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant nahm demnach dem Mädchen das Pfefferspray ab und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war das Mädchen den Angaben zufolge nicht mehr vor Ort. Die Ermittlungen zu dem Vorfall am Montagabend dauern an, die 13-Jährige wurde laut den Angaben eines Polizeisprechers bislang nicht ausfindig gemacht.

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