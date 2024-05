Rottenburg am Neckar (dpa/lsw) - Beim Überqueren einer Straße in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) ist eine 13-Jährige von einem Auto angefahren worden. Der 64 Jahre alte Fahrer habe das Mädchen am Freitag übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Mädchen wurde demnach leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden am Auto auf circa 5000 Euro.

