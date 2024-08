Die Mannheimer führen bei den Ostwestfalen lange, kassieren in der Schlussphase aber noch den Ausgleich. Wieder gibt es keinen Dreier, zumindest aber mal überhaupt einen Punkt.

Verl (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim ist auch am dritten Spieltag der 3. Fußball-Liga sieglos geblieben. Immerhin holte das Team von Trainer Marco Antwerpen mit dem 1:1 (1:0) beim SC Verl aber den ersten Punkt in der noch jungen Saison. Felix Lohkemper brachte den Waldhof nach einer Hereingabe von Kennedy Okpala in der 15. Minute in Führung. Die lange Zeit feldüberlegenen Ostwestfalen ließen einige Großchancen aus, ehe der eingewechselte Chilohem Onuoha doch noch den Ausgleich erzielte (80.).

Selbstbewusstsein, Zuversicht und Engagement hatte Waldhofs Coach Antwerpen von seiner Mannschaft vor dem Spiel gefordert. Diese Vorgabe setzte sie zumindest bis zur Mitte der ersten Hälfte um, in dem sie hoch presste und Verl das Leben schwer machte. Mit zunehmender Spielzeit zog sich Mannheim aber immer mehr zurück und hatte kaum noch Gelegenheiten auf den zweiten Treffer. Auf der anderen Seite musste der Waldhof froh sein, dass Verl mit seinen Chancen fahrlässig umging - allerdings nur bis zur 80. Minute.