Das Freiluft-Spektakel der Deutschen Eishockey Liga wirft seine Schatten voraus. Bei Mannheims Trainer weckt es Kindheitserinnerungen. Gut 50.000 Zuschauer sollen im Frankfurter Stadion Platz finden.

Frankfurt (dpa) - 100 Tage vor dem Winter Game der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) ist bei den Beteiligten schon große Vorfreude spürbar. Er sei «extrem gespannt» auf das Freiluft-Spektakel, sagte Trainer und Manager Dallas Eakins vom achtmaligen Meister Adler Mannheim. Eishockey unter freiem Himmel wecke bei ihm Erinnerungen an die Kindheit, in der man auf der Straße oder dem See gespielt habe, erklärte der US-Amerikaner. Es sei sicher ein «spezielles Event». Auch sein Landsmann Tom Rowe, Coach der Löwen Frankfurt, freut sich auf die Partie. Sie sei eine gute Plattform für die Liga, die jedes Jahr besser werde.

Bisher rund 28.000 Tickets verkauft

Am 4. Januar treffen die Adler und die Löwen im Frankfurter Stadion aufeinander, in dem normalerweise die Fußballer der Eintracht ihre Heimspiele austragen. Es wird das insgesamt 85. Duell zwischen den beiden Traditionsclubs. Rund 28.000 Tickets wurden bisher verkauft, gut 50.000 Zuschauer sollen zugelassen werden.

Es ist das sechste Winter Game der DEL-Historie - und für Mannheims neuen Kapitän Marc Michaelis das erste. Trotz der Konzentration auf den gerade erst erfolgten Saisonstart sei die Partie «schon präsent» bei den Spielern, berichtete der 29-Jährige. Auch Kartenanfragen gebe es bereits. Er wolle sich «frühzeitig darum kümmern, dass die ganze Familie da ist».