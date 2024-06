Magstadt (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Magstadt (Kreis Böblingen) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Die Ursache für das Feuer im Mehrfamilienhaus war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand am Morgen und lüfteten die verrauchte Wohnung.