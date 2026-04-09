Der Rest des Hauses bleibt nach dem nächtlichen Feuer laut Polizei bewohnbar. Was zur Brandursache bekannt ist.

Ebersbach an der Fils (dpa/lsw) - Bei einem Kellerbrand in Ebersbach an der Fils (Landkreis Göppingen) sind in der Nacht rund 100.000 Euro Schaden entstanden. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Vier Bewohner und ein Besucher seien mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, sie seien leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt an einem Gerät im Keller den Brand ausgelöst haben. Der Sprecher sagte, dass der Keller stark beschädigt worden sei, der Rest des Hauses sei jedoch weiter bewohnbar.