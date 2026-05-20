Ein Feuer in einer Lagerhalle einer Recyclingfirma sorgt für starke Rauchentwicklung, laut der Polizei brennt Müll. Anwohnerinnen und Anwohner werden gewarnt.

Ebersbach an der Fils (dpa/lsw) - Auf einer Recyclingfirma in Ebersbach (Landkreis Göppingen) ist ein Feuer ausgebrochen. In einer Lagerhalle brannte Abfall, wie ein Polizeisprecher sagte. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und das betroffene Gebiet zu meiden. Was den Brand auslöste, war zunächst nicht bekannt.