Die hohen Gaspreise bemerken die meisten Menschen unmittelbar im Portemonnaie. Hier erfahren Sie, warum Erdgas so wichtig ist, wie die Versorgung in Deutschland funktioniert - und vieles mehr.

Bonn (dpa/tmw) - Heizen ist teuer geworden. Die hohen Energiepreise haben die Inflation befeuert. Deshalb ist das Geld bei vielen gerade knapp. Die Ursache: Russland hat die Ukraine angegriffen.

Nun liefert unser lange Zeit wichtigster Exporteur kein Erdgas mehr nach Deutschland. Die Preise sind daher drastisch gestiegen. Wir alle merken das - zu Hause und in der Industrie.

Erdgas ist ein fossiler Energieträger, über den man sich bisher wenig Gedanken gemacht hat. Angesichts der Krise ist aber jetzt ein guter Zeitpunkt, um das Wissen aufzufrischen.

In diesem Überblick bekommen Sie die wichtigsten Fakten.

1. Brennwert, Förderung, Transport: Gas ist nicht gleich Gas

Erdgas entsteht über Millionen von Jahren unter der Erde aus organischem Material. Es sammelt sich in unterirdischen Lagerstätten, oft zusammen mit Erdöl. Von dort wird es gefördert.

Zwar ist Erdgas ein fossiler Brennstoff, es verursacht aber weniger umweltschädliche Emissionen als Öl und Kohle. Erdgas besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Die Zusammensetzung schwankt je nach Vorkommen.

Es wird zwischen zwei Arten von Erdgas unterscheiden:

H-Gas („high calorific gas“): hohe Energie, Methan-Gehalt von rund 85 Prozent, hoher Brennwert, stammt unter anderem aus Dänemark, Norwegen, Russland und Großbritannien. L-Gas („low calorific gas“): niedrige Energie, Methan-Gehalt von 90 bis 91 Prozent, stammt unter anderem aus Norddeutschland und den Niederlanden. Doch diese Quellen gehen zur Neige.

Aus diesem Grund wird die Versorgung in Deutschland bis 2030 auf H-Gas umgestellt. Noch werden laut Bundesnetzagentur rund ein Viertel der deutschen Haushaltskunden mit L-Gas versorgt. Ihre Gasheizungen, Gasherde und Durchlauferhitzer müssen umgerüstet werden.

Infos dazu bekommen Verbraucher von ihrem lokalen Netzbetreiber.

Außerdem sind zwei Arten der Förderung zu unterscheiden:

konventionelle Förderung über Bohrtürme hydraulisches Aufbrechen von Gesteinsschichten mithilfe eines Wasser-Sand-Chemikalien-Gemisches, genannt Fracking

Schließlich kommt es darauf an, wie das Gas von der Förderstätte zu den Verbrauchsstellen transportiert wird:

Gasförmiges Erdgas wird über Pipelines transportiert. Flüssigerdgas („liquefied natural gas“, kurz LNG) kann in Behältern gelagert und zum Beispiel mit einem Schiff transportiert werden - ein großer Vorteil.

Aber: Um Erdgas zu verflüssigen, wird es stark heruntergekühlt, was viel Energie verbraucht.

2. In welcher Einheit wird Gas gemessen?

Werfen Sie einen Blick auf Ihren Gaszähler: Das Gerät misst die verbrauchte Gasmenge in Kubikmetern (m³) ab. Auf der Gasrechnung erscheint aber der Verbrauch in Kilowattstunden (kWh), wie beim Strom. Für die Umrechnung gibt es eine Formel:

Gasverbrauch in Kubikmetern x Brennwert x Zustandszahl = kWh

Der Brennwert gibt an, welche Energiemenge im Gas enthalten ist. Er ist abhängig von der Qualität des Gases und schwankt dem Versorger Vattenfall zufolge zwischen 8,0 und 12,5 kWh pro m³.

gibt an, welche Energiemenge im Gas enthalten ist. Er ist abhängig von der Qualität des Gases und schwankt dem Versorger Vattenfall zufolge zwischen 8,0 und 12,5 kWh pro m³. Die Zustandszahl beschreibt das Verhältnis des Gasvolumens im Normzustand zum Gasvolumen im Betriebszustand.

Beide Angaben finden sich auf der Jahresrechnung des Gasversorgers.

Manche haben vielleicht das Gefühl, ihr Geld verdampft - Angebot und Nachfrage beeinflussen den Gaspreis. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa themenwelten

Das klingt kompliziert? Es geht auch einfacher.

Tipp: Multiplizieren Sie den Gasverbrauch in m³ mit dem Faktor 10. Der Schätzwert liegt recht nah am tatsächlichen Verbrauchswert. „Damit hat man eine sehr gute Orientierung“, sagt Energieberater Thomas Weber von der Verbraucherzentrale NRW.

3. Das sind die größten Erdgasproduzenten

Russland, Iran und Katar haben die größten konventionellen Gasvorkommen. Es kommt darauf an, wie viel gefördert wird. China zum Beispiel hat kleinere Vorkommen, fördert aber verhältnismäßig viel.

Das waren laut BP Statistical Review of World Energy die 10 größten Erdgasproduzenten im Jahr 2021 (gemessen in Milliarden Kubikmeter):

USA: 934,2 Russland: 701,7 Iran: 256,7 China: 209,2 Katar: 177 Kanada: 172,3 Australien: 147,2 Saudi-Arabien: 117,3 Norwegen: 114,3 Algerien: 100,8

Gut zu wissen: Der größte Exporteur von Flüssigerdgas (LNG) war 2021 Australien. Das Land lag knapp vor dem Emirat Katar. Auf Rang drei lagen die USA - deutlich vor Russland und Malaysia.

4. Woher das deutsche Gas kommt

Deutschland steht wegen Russlands Krieg in Sachen Gasversorgung vor großen Herausforderungen. Hier kommen ein paar wichtige Fakten:

Laut Weltenergierat Deutschland wurden 2021 95 Prozent des Erdgasbedarfs in Deutschland durch Importe gedeckt.

des Erdgasbedarfs in Deutschland durch gedeckt. Diese Einfuhren erfolgten demnach zu rund 95 Prozent über Pipelines und zu etwa 5 Prozent als verflüssigtes Erdgas (LNG).

und zu etwa 5 Prozent als verflüssigtes Erdgas (LNG). Der wichtigste Lieferant von Erdgas für Deutschland war 2021 noch Russland - gefolgt von Norwegen und den Niederlanden. Russland lieferte vor dem Krieg mehr als die Hälfte des benötigten Erdgases. Deutschland war somit extrem abhängig von russischem Gas.

für Deutschland war 2021 noch Russland - gefolgt von Norwegen und den Niederlanden. Russland lieferte vor dem Krieg mehr als die Hälfte des benötigten Erdgases. Deutschland war somit extrem abhängig von russischem Gas. Russland hat seine Gaslieferungen nach Deutschland gestoppt. Ob sie wieder aufgenommen werden, ist mehr als fraglich. Schließlich wurden die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee mutmaßlich durch Sabotage schwer beschädigt. Es gibt mehrere Lecks.

Die Energieversorgung in Deutschland soll nun im Eiltempo umgebaut werden. Deutschland bezieht mehr Gas aus anderen Ländern und will auch mehr Flüssiggas importieren. Dafür sollen an den deutschen Küsten elf LNG-Terminals entstehen.

Erneuerbare Energien sollen weiter ausgebaut werden. Auch Bio-Erdgas aus nachwachsenden Rohstoffen und Abfällen könnte eine größere Rolle spielen.

5. Wie Erdgas gespeichert wird

Gasspeicher sind zentral für die Versorgungssicherheit mit Erdgas in Deutschland. Sie liegen meist unter der Erde und dienen dazu, jahreszeitlich bedingte Schwankungen auszugleichen.

Beispiel: An kalten Wintertagen werden bis zu 60 Prozent des Gasverbrauchs in Deutschland aus deutschen Speichern abgedeckt, erklärt die Brancheninitiative Energie speichern. Die Speicher fungierten für den Gasmarkt als „eine Art Puffersystem“.

Die Gasspeicher sollen außerdem Lieferengpässe mit Erdgas ausgleichen. Weil Russland seine Gas-Exporte gestoppt hat, kommt den Speichern derzeit eine große Bedeutung zu.

Wie viel Gas in einem Haushalt verbraucht wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa themenwelten

Die Kapazität der Speicher liegt bei rund 23 Milliarden Kubikmetern. Deutschland liegt damit weltweit auf Rang 4. Der deutsche Anteil an den Speicherkapazitäten der EU liegt bei etwa einem Viertel.

Zuständig für die rund 40 Gasspeicher ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Über die Füllstände der Speicher informiert die Bundesnetzagentur. Auch die täglichen Veränderungen werden veröffentlicht.

6. Wofür Erdgas gebraucht wird

Erdgas ist ein überaus wichtiger Energieträger. Das veranschaulichen die folgenden Zahlen und Fakten eindrucksvoll:

Der Primärenergieverbrauch an Erdgas betrug 2021 laut AG Energiebilanzen rund 1012,2 Milliarden Kilowattstunden . Erdgas deckt 25,9 Prozent des gesamten Endenergiebedarfs ab.

. Erdgas deckt des gesamten Endenergiebedarfs ab. Auf die Industrie entfallen 37 Prozent des Erdgasverbrauchs. Damit ist sie in Deutschland der anteilig größte Abnehmer von Erdgas.

entfallen 37 Prozent des Erdgasverbrauchs. Damit ist sie in Deutschland der anteilig größte Abnehmer von Erdgas. Gas ist zugleich der wichtigste Energieträger der Industrie, deutlich vor Strom, Stein- und Braunkohle sowie Mineralöl. Unternehmen und Betriebe benutzen Gas vor allem für sogenannte Prozesswärme und zur Eigenstromerzeugung.

Laut der Bundesregierung sind 21 Millionen Haushalte in Deutschland auf Erdgas angewiesen, um heizen zu können.

in Deutschland auf Erdgas angewiesen, um heizen zu können. Auf Heizung und Warmwasser in den Privathaushalten entfallen 31 Prozent des gesamten Erdgasverbrauchs. In den Haushalten wiederum deckt Erdgas 42,1 Prozent des Endenergiebedarfs ab.

Erdgas deckt 15,6 Prozent der Bruttostromerzeugung ab.

7. Schwankende Preise: So stark hat sich Gas verteuert

Verbraucherinnen und Verbraucher haben es zuletzt selbst erfahren: Die Gaspreise schwanken stark. Lange hingen sie vom Ölpreis ab, doch diese Zeiten sind vorbei. Heute unterliegen sie dem Wechselspiel aus Angebot und Nachfrage. Und das ist schwer zu kalkulieren.

Klar ist: Gas ist im Jahr 2022 deutlich teurer geworden. Das zeigen Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Der Gaspreis für Haushalte in Einfamilienhäusern mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden (kWh) lag demnach im 4. Quartal 2022 im Durchschnitt bei 20,04 Cent pro kwH.

Zum Vergleich: In den ersten drei Quartalen 2022 waren es 15,29 Cent pro kWh - und im Jahr 2021 nur 7,06 Cent pro kWh.

Der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte in Mehrfamilienhäusern mit einem Jahresverbrauch von 80 000 kWh lag im 4. Quartal 2022 bei 19,81 Cent pro kWh.

Zum Vergleich: In den ersten drei Quartalen 2022 waren es 14,77 Cent pro kWh - und im Jahr 2021 nur 6,35 Cent pro kWh.

Gut zu wissen: Weltweit gibt es keinen einheitlichen Gaspreis. Es kommt darauf an, an welcher Energiebörse das Gas gehandelt wird. Der sogenannte Henry Hub Natural Gas ist der Börsenpreis in den USA und beeinflusst die Preise weltweit. Gas für Deutschland wird vor allem an der European Energy Exchange (EEX) in Leipzig gehandelt.

Ihren Gasverbrauch können Sie am Zähler ablesen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa themenwelten

Außerdem gibt es unterschiedliche Preise für fossiles Erdgas und Flüssigerdgas (LNG) - Letzteres ist teurer.

Blick in die Zukunft: „Prognosen sind schwierig“, sagt Roman Buss vom Weltenergierat Deutschland. Was jahrelang reibungslos und geräuschlos funktioniert habe, gelte nicht automatisch auch für die Zukunft.

Es gibt viele Faktoren, die den Gaspreis beeinflussen, unter anderem:

Russlands Krieg gegen die Ukraine und der damit einhergehende Lieferstopp für Gas

die Entwicklung der Konjunktur und der Gasnachfrage auf den internationalen Märkten

politisch gewollte Verstaatlichungen und Gaspreisbremsen

Spekulationen an den Rohstoffbörsen

Steuern und Abgaben

Einige Analysten und Experten erwarten einen schrittweisen Rückgang der aktuell sehr hohen Preise. Allerdings auf ein Niveau, das auch längerfristig über dem Vorkrisenniveau liegen dürfte, so Buss.

Fazit: Gas könnte noch lange Zeit teurer sein, als Verbraucher und Industrie es über viele Jahre gewöhnt waren.

8. Wie sich der Gaspreis zusammensetzt

Der Gaspreis setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

Energiebeschaffung, Vertrieb, sonstige Kosten und Marge

Netzentgelt inklusive Messung und Messstellenbetrieb

Mehrwertsteuer und Erdgassteuer

CO2-Abgabe

Konzessionsabgabe (Entgelt der Versorger an die Gemeinden)

Noch im April 2021 machten allein die Steuern rund ein Viertel der Gesamtkosten aus, zeigen Zahlen der Bundesnetzagentur. Das hat sich mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine geändert.

Die Kosten für Beschaffung und Vertrieb haben sich laut BDEW im Vergleich zum 4. Quartal 2021 ungefähr verfünffacht.

Beispiel: Im 4. Quartal 2022 lag die Höhe der Beschaffungs- und Vertriebskosten für Haushalte in Einfamilienhäusern bei 15,88 Cent. Das macht 79,2 Prozent des Gesamtpreises aus.

Gut zu wissen: Die Umsatzsteuer auf Gas wurde rückwirkend ab dem 1. Oktober 2022 bis Ende März 2024 von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Die Bundesregierung will damit die Bürger in der Krise entlasten.

9. Der Gasverbrauch der Haushalte in Deutschland

Der Gasverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab:

Wohnform: Wohnung oder Einfamilienhaus?

Wohnfläche

Anzahl der Personen im Haushalt

Alter, Zustand und Dämmung des Gebäudes

Warmwasser: Erzeugung durch Gas oder Strom?

Verbrauchsverhalten der Bewohner

Wie viel Gas die Haushalte in Deutschland verbrauchen, dazu gibt es verschiedene Durchschnittswerte, die etwa die Versorger erheben.

Folgende Zahlen aus Berlin liefern Anhaltspunkte:

Der Grundversorger Gasag rechnet mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 140 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche für Heizung und Warmwasser - also rund 14 m³ pro Jahr auf dem Gaszähler. Rund 160 kWh pro Quadratmeter sind es bei Einfamilienhäusern .

für Heizung und Warmwasser - also rund 14 m³ pro Jahr auf dem Gaszähler. Rund sind es bei . Der Verbrauch einer durchschnittlichen Wohnung mit 90 Quadratmetern liegt also bei 12 600 kWh pro Jahr .

liegt also bei . Ein typisches Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern Wohnfläche kommt demnach auf im Durchschnitt 24 000 kWh jährlich.

Mithilfe eines Messgerätes können an der Gastherme zu Hause Abgase ermittelt werden - das gehört zur Wartung. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa themenwelten

Was verbraucht im Haushalt am meisten Gas?

Der Gasverbrauch schwankt im Jahresverlauf erheblich. Das liegt daran, dass etwa 95 Prozent des Gases in Privathaushalten auf die Heizung entfallen, wie Energieberater Thomas Weber sagt. Und der reine Heizbetrieb wird nur in den kalten Wintermonaten angestellt.

in Privathaushalten auf die entfallen, wie Energieberater Thomas Weber sagt. Und der reine Heizbetrieb wird nur in den kalten Wintermonaten angestellt. Von der Gasheizung wird oft auch das Warmwasser erzeugt.

erzeugt. Das Kochen mit Gas spielt eine untergeordnete Rolle.

10. Wie kann ich meinen Gasverbrauch ermitteln?

Durchschnittswerte für den Gasverbrauch der Haushalte liefern nur Richtwerte. Was zählt, ist der eigene konkrete Verbrauch.

Um diesen in Erfahrung zu bringen, gibt es zwei Möglichkeiten:

die jährliche Gasrechnung des Versorgers das Ablesen des eigenen Gaszählers

Tipp: Wer seinen Verbrauch mit dem des Vorjahres vergleicht, sollte immer im Hinterkopf haben, wie der vergangene Winter war, rät Weber. Je kälter, umso tendenziell höher der Verbrauch.

Wer anhand des eigenen Jahresverbrauchs seine ungefähren Gaskosten berechnen will, multipliziert die Kilowattstunden mit dem Gaspreis pro kWh des jeweiligen Tarifs.

Im Internet gibt es diverse Heizkostenrechner, etwa von der gemeinnützigen Organisation CO2online. Damit finden Verbraucher heraus, ob sie eher niedrige oder hohe Kosten haben.

AG Energiebilanzen

Bundesnetzagentur zur Umstellung von L-Gas auf H-Gas

Bundesnetzagentur: Info-Broschüre zur Gas-Umrüstung (PDF)

Vattenvall: Abrechnung von Gas in kWh

Bundesregierung: Energie sparen und Klimaschutz

Weltenergierat: Energie in Deutschland 2021

Zukunft Gas: Fakten zu Erdgas

Report: bp Statistical Review of World Energy 2022

Statista: Erdgasförderung nach Ländern 2021

Verbraucherzentrale Brandenburg zur Energiekrise

Eon zur Entstehung von Erdgas

Statista: Zusammensetzung des Gaspreises 2021 für Haushalte

BDEW: Gaspreisentwicklung

Bundesregierung: Umsatzsteuersenkung für Erdgas

Bundesnetzagentur zur aktuellen Gasversorgung

DVGW: Daten zur Gasversorgung in Deutschland

BDEW: Was ist klimaneutrales Gas?

Gasag zum Gasverbrauch der Haushalte

CO2online: Heizcheck für Verbraucher

Initiative Energie speichern: Gasspeicherkapazitäten

Statista: Importierte Gasmengen aus Russland bis 2020