Der 1. FC Magdeburg holt einen Mittelfeldakteur mit Zukunftspotenzial. Erste Forderungen an ihn sind konstante Leistungen.

Magdeburg (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg ist auf der Suche nach einem spielstarken Mittelfeldakteur fündig geworden. Wie der Club am Samstag bekannt gab, wechselt Abu-Bekir Ömer El-Zein vom Drittligisten SV Sandhausen ablösefrei an die Elbe. Über die Dauer der Vertragslaufzeit machte der 1. FCM wie üblich keine Angaben. «Seine Stärken liegen im fußballerischen Bereich. Wichtig ist, dass er diese auch konstant abrufen kann», sagte FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork.



Abu-Bekir Ömer El-Zein absolvierte in der vergangenen Saison 30 Spiele für Sandhausen und markierte dabei drei Tore. Der 21-Jährige spielte in seiner Jugend beim Essener SC Preußen 02, bei Schwarz-Weiß Essen und bei Borussia Dortmund. 2022 wurde El-Zein mit dem BVB deutscher A-Junioren-Meister. Danach wechselte er in den Männerbereich des SV Sandhausen.