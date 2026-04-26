In der Konzertreihe des Kulturvereins präsentierte das renommierte Männersextett „Six Pack“ aus Bayreuth sein aktuelles Programm „Zukunftsmusik“ im Kurpfalzsaal.

Von Stefan Pohlit

Nach dem Motto: „Wir sind auch nicht mehr das neueste Betriebssystem“, war die Performance gezielt auf ihr Publikum (und dessen Altersgruppen) ausgerichtet. Zwischen den Musiknummern stiftete eine dramaturgisch strukturierte Moderation, mit viel Tempo, Timing und Improvisationselementen versetzt, über mehr als zwei Stunden mühelosen Zusammenhalt. Der niederschwellige Humor verarbeitete in erster Linie das Verhältnis der Boomer- und X-Generationen zum Alltag im Digitalzeitalter. Mittels herrlich abstruser Assoziationsketten erhielt jeder noch hirnrissige Quatsch seinen Platz entlang. In Form einer allegorischen Farce war jedem Sänger ein Part im mythologisierten Cyberspace zugeteilt: Da ist der allwissende „Wickie Pedia“ (Johannes Betz), ein „Verwandter von Vicky Leandros“, umgarnt von „Alexa“ (Markus Burucker), „Siri“ (Bernd Esser) und dem mit anheimelnd-amerikanischem Akzent knödelnden „Chat GPT“ zuzüglich Cowboy-Hut (Markus Lohmüller).

Ebenso kreativ wie intelligent geblödelt

Ebenso kreativ wie intelligent blödelt das Sextett mit der Sprache: „Dem Bill“, wird berichtet, „,gates’ nicht so gut“, während man im Anschluss an eine perfekt inszenierte Gesangs- und Tanzparodie feststellt, dass „Elvis klebt“.

Die Sechs haben sich 1990 in Bayreuth zusammengefunden. Zu ihrer mehrheitlich noch ziemlich drahtigen Erscheinung haben sie auch stimmlich offenkundig weder an Kraft, noch an Tempo eingebüßt. Indem sie die „political correctness“ der Gegenwart sorglos über Bord werfen, wirkt ihr Humor ebenso nostalgisch wie leicht angegraut – ein Stück von jenem Optimismus aus der Ära vor dem Millenium, dem sie mit liebenswertem Charme und beißender Ironie ein Denkmal setzen. Widersprüchlich an dem Konzept erscheint, dass es – etwa bei der Figur „K.I. Pflaume“ (Chris Strobler) – einerseits auf Grundkenntnisse simpler Popkultur baut, dass die verbalen Gags jedoch ein Mitdenken erfordern – mit dem Ergebnis, dass sich die Lacher mitunter mit Verzögerung einstellen. Dies sei jedoch nicht als Kritik bemerkt, sondern als ein Markenzeichen sehr breit gefächerter, inklusiver Komik.

Kein Spaß auf Kosten anderer

Bei ihren zahlreichen ethnischen Seitenhieben hat die Formation gut aufgepasst, sich auf Klischees aus dem europäischen Umland zu beschränken – keine Angst, auch diverse Dialekte kriegen ihr Fett weg! Ohnehin ist dieser Spaß nicht auf Kosten anderer gemünzt, er ergibt sich eher organisch aus dem Spiel mit dem eigenen Mund- und Kehlapparat, etwa bei der Figur „Nintendo di Angelo“, einer Kreuzung aus sympathischem Pizzabäcker und Macho, vom „Elvis von Sindelfingen“, Lars Kienle, augenzwinkernd verkörpert.

Allenfalls beim Countertenor Bernd Esser nutzte sich das ständige Einbetten jener „Tuntenwitze“ aus dem Kino der 1990er-Jahre gegen Ende ein wenig ab. Dabei ist Esser – eine Art „singender Nick Cravat“ – ein echtes Zugpferd der Show mit schlicht umwerfenden stimmlichen Fähigkeiten. Gelobt werden muss außerdem, dass jeder der sechs Akteure seine Persona konsequent durchgestaltet hat. So entwickeln sich die Rollen im Lauf der Darbietung durch jeweils eigene Stilmittel und Pointen. Jedem Darsteller bot der Abend ausgiebig Raum, um die eigene stimmliche Meisterschaft auch solistisch zu entfalten. In dieser Hinsicht ziehen sie alle Register eines lupenreinen Vokalensembles. Über diese hohe Qualität bestand vom ersten Einsatz an kein Zweifel: Vorbereitet durch ein auf der Bühne tickendes Metronom beginnen die unteren Stimmen, bis der Countertenor dazu im Diskant anhebt. Derartig diffizile Dispositionen müssen präzise die Intonation halten, damit sie die Tessitur des Solisten nicht verfehlen. Erweitert durch „extended techniques“, ab und an durch ein reduziertes Schlagwerk, war jedes Stück ausgefeilt orchestriert, die Akustik geschmackvoll ausgerichtet.

Buntes Mosaik

Eben weil „Six Pack“ ihre Quellen betont skurril verwursteln, können sie sich, stilistisch betrachtet, in ihren Arrangements prinzipiell kaum vergreifen. Im Gegenteil – die „Zukunftsmusik“ lebt gerade vom bunten Mosaik, das sie immer wieder zum dezenten Schockeffekt verdichtet. Die Zutaten reichen von bekannten Opernmelodien über verblichene Gassenhauer wie „Carbonara“ der Band „Spliff“ (1982) oder „Fields of Gold“ von Sting (1993) bis zum Radetzky-Marsch. Auf großen Applaus und zwei Zugaben gab es ein Geburtstagsständchen für die Vorsitzende des Kulturvereins Jutta Grünenwald.