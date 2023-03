Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Frau Monika lädt ein“: Das klingt nach gemütlichem Plausch am Wohnzimmertisch, Geselligkeit, Kennenlernen, Lachen, Musik. Und genau so war es auch am frühen Sonntagabend, nur dass der Schauplatz des sympathischen Treffens kein Wohnzimmer war, sondern die Bühne des Chawwerusch-Theaters.

Monika Kleebauer, seit langen Jahren im Herxheimer Ensemble, hat zwei Stunden ganz nach ihrem Geschmack und mit einer bunten Mischung von Überraschungsgästen gestaltet, die sie selbst