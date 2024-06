Eine Gewitterfront zieht im Süden Baden-Württembergs durch. Erste Schäden werden aus einer beliebten Ferienregion gemeldet.

Oberteuringen (dpa) - Wegen eines heftigen Gewitters sind in Oberteuringen im Bodenseekreis Straßen überflutet worden und mehrere Keller vollgelaufen. Wie eine Sprecherin der Polizei weiter sagte, hatte es am Mittwochmorgen in der Region rund um Ravensburg rund zwei Stunden lang stark geregnet und gewittert. Genauere Angaben zu Schäden konnte sie zunächst keine machen.

Ihren Angaben nach setzte ein Blitz den Dachstuhl eines Hauses in Vogt bei Ravensburg in Brand. Die Feuerwehr rückte zu einem größeren Einsatz aus und löschte den Brand. Es gab laut Polizeisprecherin keine Verletzten.

Die «Schwäbische Zeitung» meldete indes Stromausfälle im Süden der Stadt Ravensburg. Eine Sprecherin der Stadt konnte dazu zunächst keine Angaben machen.