Stefan Lehfellner und Renate Voglsang aus Österreich haben den deutschen Dressurreitern beim Grand Prix Special in Mannheim die Schau gestohlen. Lehfellner und Roberto Carlos gewannen am Montag auf dem Maimarkt-Turnier mit 71,808 Prozent, Voglsang und Fuerst Ferdinand Zur Fasanenhoehe belegten den zweiten Platz. «Ich hätte nicht gedacht, dass sich mein Pferd so schnell akklimatisiert», sagte der Überraschungssieger, der beim Grand Prix am Vortag auf dem siebten Rang gelandet war.

Mannheim (dpa/lsw) - Am Sonntag hatte Sönke Rothenberger überlegen auf Matchball gewonnen. Tags darauf ereilte den 28-jährigen Mannschaftsolympiasieger ein seltenes Missgeschick. Sein Pferd legte die Zunge über das Kandarengebiss. «Zum Schutz des Pferdes muss man dann aufgeben, das hat Sönke richtig gemacht», sagte Co-Bundestrainer Jonny Hilberath über den Vorfall.

Besser lief es für Sandra Nuxoll. Sie wurde mit Bonheur de La Vie als beste deutsche Starterin Dritte. Bereits am Vormittag hatte die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth auf Emilio den Grand Prix de Dressage vor Dorothee Schneider auf Sisters Act gewonnen.

