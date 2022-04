Angreifer Modeste Nganamodei (26), in Zentralafrika geboren, lebt in Landau, arbeitet in Hatzenbühl – und hat seine sportliche Zukunft, anders als von Rülzheims Ex-Coach Andreas Backmann dargestellt, noch nicht geklärt, wie er der RHEINPFALZ verrät. Verbandsligist SV Rülzheim spielt am Sonntag um 15 Uhr bei der SG Eintracht Bad Kreuznach.

Herr Nganamodei, Sie sollen dem SV Rülzheim zugesagt haben für die kommende Runde.

Diese Aussage des ehemaligen Trainers stimmt so nicht. Ich hatte mit ihm gar kein Gespräch, sondern nur mit dem Sportlichen Leiter Patrick Brechtel. Ihm habe ich gesagt, dass ich mich noch nicht festgelegt habe. Daher war ich dann auch überrascht, dass dies so in der Zeitung stand.

Der Verein feuerte Trainer Andreas Backmann vor einer Woche, behalf sich mit Brechtel, die Mannschaft spielte gegen Steinwenden desolat, verlor 1:6. Fehlte Ihnen der Trainer?

Es lag an uns Spielern. Beim Warmmachen waren wir noch gut drauf. Aber als es losging, da haben wir uns nicht an die Vorgaben gehalten. Außerdem fehlten einige. Im Fußball gibt es dann solche Tage. Und dann kommt so ein Ergebnis dabei heraus, weil wir so einfache Gegentore bekommen haben, wie die ganze Runde nicht.

Wird das nun wieder besser?

Noch mal: Es liegt an uns Spielern. Wir müssen zusammenhalten, dann haben wir eine gute Mannschaft. Wenn jeder sein Ding macht und die anderen anschreit, dann geht es nicht. Wir müssen positiv sein und kämpfen, dann können wir alle Spiele gewinnen. Und diese Woche gewinnen wir. Wir haben Vertrauen in Patrick Brechtel und den Cotrainer Daniel Geiger. Beide machen gute Arbeit und motivieren uns. Am Mittwoch haben wir gesprochen und gesagt, dass wir zusammenhalten und eine Reaktion zeigen werden.