Eine überlastete Steckdosenleiste hat in einer Wohnung in Emmingen-Liptingen (Landkreis Tuttlingen) einen Brand ausgelöst. Dabei entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung erlitt eine Rauchvergiftung. Rettungskräfte brachten die 25-Jährige in ein Krankenhaus. Sie war vor dem Eintreffen der Feuerwehr noch einmal in die brennende Wohnung gegangen, um ihre beiden Hunde zu retten.

Emmingen-Liptingen (dpa/lsw) - Eine andere Bewohnerin des Hauses hatte am Dienstagmittag starken Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile des Hauses. Das Feuer zerstörte die Wohnung so stark, dass sie zunächst nicht mehr bewohnbar war.

