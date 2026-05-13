Eine verbale Auseinandersetzung nach einem Überholvorgang eskaliert: Drei Menschen werden leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Ablauf des Streits.

Neu-Ulm (dpa) - Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Schlägerei auf der Fahrbahn einer Kreuzung in Neu-Ulm gestoppt. Zwei Frauen waren demnach nach einem Überholmanöver aneinandergeraten. Die Beamten seien eigentlich auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, hieß es.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Wagen von Ulm nach Neu-Ulm, um sich mit Freunden zu treffen. Im Wagen hinter ihr seien Freunde der Frau gefahren. In einem dritten Auto saßen laut Polizei ihr 21 Jahre alter Ex-Freund und dessen 19-jährige Freundin.

Fahrerin soll die andere beim Überholen geschnitten haben

Die 19-Jährige soll die 22-Jährige mit dem Auto überholt und geschnitten haben. Aus einer verbalen Auseinandersetzung an der Kreuzung habe sich dann ein handfester Streit entwickelt. Die beiden Frauen sollen sich geschlagen haben.

Der 21-Jährige soll seine Ex-Freundin zudem über den Asphalt gezogen und ihr zwei Faustschläge gegen den Kopf versetzt haben. Die Beteiligten wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt und suchten selbstständig einen Arzt auf. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.