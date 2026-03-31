Baden-Württemberg Überfall auf Tankstelle gestoppt - «Mein Sohn ist Kickboxer»

Polizei - Symbolbild
Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. (Symbolbild)

Geistesgegenwart im Dienst: Der Sohn eines Tankstellenbetreibers überwältigt einen maskierten Angreifer und verhindert so einen Überfall. Welche Waffe der Verdächtige dabeihatte.

Kressbronn (dpa/lsw) - Ein mutmaßlich geplanter Überfall auf eine Tankstelle in Kressbronn (Bodenseekreis) ist durch das Eingreifen eines Tankstellenmitarbeiters gescheitert. Der Sohn des Betreibers überwältigte den maskierten Mann und hielt in fest, bis die Einsatzkräfte kamen, wie die Polizei mitteilte.

«Mein Sohn ist Kickboxer», erzählte der Betreiber Serdar Kozatepe anschließend. Sein Sohn habe zuvor von ihm die Kasse übernommen. Er selbst sei zur Bank gegangen. Wenig später habe sein Sohn ihn angerufen und ihm gesagt, dass die Tankstelle überfallen worden sei.

Mitarbeiter und mutmaßlicher Täter leicht verletzt

«Trotz der maskierten Identität des Angreifers und dessen offensichtlicher Absicht, Gewalt anzuwenden, gelang es dem Mitarbeiter, den Täter aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit festzuhalten», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Während des laut Polizei «heftigen Handgemenges» habe der Mitarbeiter selbst den Notruf gewählt.

Durch die körperliche Auseinandersetzung wurden demnach sowohl der mutmaßliche Täter als auch der Mitarbeiter leicht verletzt. Die Polizei fand bei dem Verdächtigen einen Elektroschocker, wie es weiter hieß. Sie nahm den 29-Jährigen fest.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x