Geistesgegenwart im Dienst: Der Sohn eines Tankstellenbetreibers überwältigt einen maskierten Angreifer und verhindert so einen Überfall. Welche Waffe der Verdächtige dabeihatte.

Kressbronn (dpa/lsw) - Ein mutmaßlich geplanter Überfall auf eine Tankstelle in Kressbronn (Bodenseekreis) ist durch das Eingreifen eines Tankstellenmitarbeiters gescheitert. Der Sohn des Betreibers überwältigte den maskierten Mann und hielt in fest, bis die Einsatzkräfte kamen, wie die Polizei mitteilte.

«Mein Sohn ist Kickboxer», erzählte der Betreiber Serdar Kozatepe anschließend. Sein Sohn habe zuvor von ihm die Kasse übernommen. Er selbst sei zur Bank gegangen. Wenig später habe sein Sohn ihn angerufen und ihm gesagt, dass die Tankstelle überfallen worden sei.

Mitarbeiter und mutmaßlicher Täter leicht verletzt

«Trotz der maskierten Identität des Angreifers und dessen offensichtlicher Absicht, Gewalt anzuwenden, gelang es dem Mitarbeiter, den Täter aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit festzuhalten», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Während des laut Polizei «heftigen Handgemenges» habe der Mitarbeiter selbst den Notruf gewählt.

Durch die körperliche Auseinandersetzung wurden demnach sowohl der mutmaßliche Täter als auch der Mitarbeiter leicht verletzt. Die Polizei fand bei dem Verdächtigen einen Elektroschocker, wie es weiter hieß. Sie nahm den 29-Jährigen fest.