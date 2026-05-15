Drei Frauen, Partysongs und überdrehte Situationskomik sind die Zutaten für das neue Stück „Tussitrip“ am Kammertheater Karlsruhe.

Sommer, Sonne, Strand, Mallorca als ideales Setting für einen feuchtfröhlichen Junggesellinnenabschied. Aber die Dachterrasse ist geschlossen, die Braut nicht da, und das ist erst der Anfang aller Probleme. Wie alle guten Komödien hält „Tussitrip“ aus der Feder von Christian Kühn den Zuschauenden einen Spiegel vor, sodass man sich in gewisser Weise mit jeder der drei sehr unterschiedlichen Antiheldinnen identifizieren kann. Grit erreicht die Dachterrasse als erste. Sie kämpft mit den Tücken des Multitasking. Simultan den schweren Koffer herumwuchten, das Handy ans Ohr geklemmt um die weinende Tochter zu Hause zu trösten, Sonnencreme auftragen und die zusätzliche Handtasche am Wegrutschen hindern. Beatrice Kaps-Zurmahr verkörpert großartig die gestresste Mutter, die nach dem Auszug des Vaters ihrer Kinder im Zustand dauernder Überforderung versucht, allen alles recht zu machen. Sie braucht den Junggesellinnenabschied auf Malle dringend als Auszeit.

Foto: Robert Jentzsch

Dann poltert Jennifer herein. Eine wandelnde Orgie in Pink, die in schönstem Badisch sehr laut und sehr präsent ist. Jennifer hat alles organisiert, die T-Shirts mit albernen Sprüchen, Penisse in sämtlichen Größen und Ausführungen, von XXXXXXL in Plüsch bis zu rot leuchtenden Phallus-Leuchttürmen auf Haarreifen, und natürlich alle peinlichen Spiele, die so einen Junggesellinnenabschied unvergesslich machen. Dorothea Kriegl macht das großartig, denn eine solche Figur muss man erst mal rüberbringen. Mit unverwüstlicher guter Laune, haarsträubenden Wortschöpfungen, die immer knapp am korrekten Original vorbei gehen, und der umwerfenden Fähigkeit, selbst aus einem zusammengebrochenen Liegestuhl eine irre komische, geradezu akrobatische Einlage zu zaubern.

Foto: Robert Jentzsch

Als letzte rauscht die Grande Dame des Trios zur baufälligen Tür herein. Pascaline, von Tanja Wenzel perfekt unterkühlt dargestellt, bürstet erst einmal die anderen ab. Schließlich hat sie für schlappe 10.000 Euro eine Villa am Meer gemietet, und ihr deutlich jüngerer Lover wartet schon auf sie, die ausgesprochen lebenslustige Witwe. Pascaline hat „Testosteroni“ auf Tinder gefunden und präsentiert ihren Freundinnen stolz auf dem Handy dessen wesentliche Charakterzüge, äh, körperliche Vorzüge. Unter munterem Austausch weiblicher Gemeinheiten dankt keine Jennifer für die Mühe, die sie sich gemacht hat, und Grit haut in einem grandios gespielten Monolog all ihren angestauten Frust heraus, immer zu funktionieren und immer für ihre Kinder da zu sein, die aber ihrerseits nur die Fotos von den tollen Ausflügen mit ihrem Vater und dessen Neuer posten.

Dann soll es aber endlich losgehen mit dem Junggesellinnenabschied. Leider lässt sich die Tür zum Ausgang nicht mehr öffnen. Jennifer hat ein Escape-Spiel auf „Inschtagramm“ gebucht, doch leider ist sie einem Betrug aufgesessen. Aber die Parodie auf den Escape-Room-Hype und vor allem die Versuche, auf ihre missliche Lage aufmerksam zu machen, sorgen für Lachtränen. Am Ende hat die tollpatschige Jennifer durch ihren Beinahe-Absturz von der Dachterrasse 800.000 Follower mehr, und nach der durchzechten Nacht kommen sich die Freundinnen emotional näher. Jede hat einen Moment der Selbsterkenntnis, denn die eine steckt in einer funktionierenden, aber langweiligen Ehe, die andere ertrinkt in Selbstmitleid und macht sich selbst unsichtbar. Und warum eigentlich hatten sie so lange keinen Kontakt mehr zueinander? Wozu auf irgendwelche Anlässe wie einen Junggesellinnenabschied warten? Jedes Jahr eine gemeinsame Auszeit auf einer schicken Insel, das ist es!

Foto: Robert Jentzsch

Bis zu dieser Erkenntnis stehen nicht nur irrwitzige Szenen und überraschende Einsichten. Die von der Comödie Dresden übernommene Inszenierung bringt das Publikum musikalisch in Partystimmung. „I can send myself flowers“ singt Grit, frei nach Miley Cyrus. Zu dritt sorgen Beatrice Kaps-Zurmahr, Dorothea Kriegl und Tanja Wenzel durch ein Best of typischer Ballermann-Songs für Stimmung. Und das Publikum feiert begeistert mit.

„Tussitrip“ läuft bis zum 7. Juni im Kammertheater K1 in Karlsruhe.