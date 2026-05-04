Baden-Württemberg Über Weizenfeld - 15-Jähriger flüchtet vor Polizei

Polizei
Die beiden Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben nach der Verfolgung. (Symbolbild)

Die Polizei will einen Autofahrer in der Nacht kontrollieren. Doch dieser fährt mit dem Wagen davon. Warum er das tut, erfahren die Beamten bei der Festnahme.

Künzelsau (dpa/lsw) - Ein 15-Jähriger ist mit dem Auto seines Vaters vor der Polizei geflüchtet. Dabei sei er unter anderem durch ein Weizenfeld und über einen Grünstreifen gefahren, teilte die Polizei mit.

Die Beamten wollten den Jugendlichen in der Nacht auf Freitag bei Künzelsau (Hohenlohekreis) kontrollieren. Daraufhin beschleunigte der Teenager - teilweise auf bis zu 130 Kilometer pro Stunde. Außerdem schaltete er mehrfach sein Licht aus und an.

In einer Sackgasse konnten er und sein ebenfalls 15 Jahre alter Beifahrer schließlich gestellt und festgenommen werden. Der Fahrer soll unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Die Handys der Jugendlichen beschlagnahmten die Beamten. Die beiden Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben.

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