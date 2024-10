In der Nacht steht ein Mehrfamilienhaus mit sechs Bewohnern in Flammen. Kurz darauf auch ein Pferdestall. Verletzte gibt es keine, der Schaden geht jedoch in die Millionenhöhe.

Herrenberg (dpa/lsw) - Bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses sowie eines Stalls in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das Feuer sei in der Nacht aus bislang unklaren Gründen in dem Haus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Ein Nachbar habe das bemerkt und den Notruf gewählt. Die sechs Bewohner retteten sich selbst und unverletzt ins Freie.

Anschließend griff das Feuer auf die angebaute Scheune und einen angrenzenden Pferdestall über, wie es hieß. Die darin untergebrachten Tiere wurden unverletzt befreit. Wohnhäuser in der Nähe wurden ebenfalls evakuiert, etwa 40 Menschen waren betroffen. Die sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden den Angaben zufolge untergebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.

Der Stall sowie das Haus und die Scheune wurden den Angaben zufolge «vollständig zerstört». Angrenzende Gebäude wurden teilweise beschädigt. Die Polizei schätze den Schaden auf mehr als eine Million Euro, wie ein Pressesprecher sagte. Es werde ermittelt.