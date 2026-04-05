Baden-Württemberg Über 200 km/h: gefährliche Verfolgungsjagd auf Bundesstraße

Illustration - Führerschein
Der 20-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. (Symbolbild)

Ein 20-Jähriger rast mit einem SUV über eine Bundesstraße. Als eine Zivilstreife auf ihn aufmerksam wird, nehmen die Beamten die Verfolgung auf. Doch der Raser ist zunächst schneller als die Polizei.

Eislingen an der Fils (dpa/lsw) - Mit über 200 Kilometern pro Stunde ist ein 20-Jähriger mit einem SUV über die Bundesstraße 10 bei Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) gerast. Dabei sei der Mann gefährlich dicht auf ein anderes Auto aufgefahren, teilte die Polizei mit. Eine Zivilstreife sei am Freitag zufällig auf den Raser aufmerksam geworden und habe die Verfolgung aufgenommen.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit hatten die Beamten den Angaben zufolge Mühe, dem Mann zu folgen. An der Ausfahrt Göppingen habe dieser stark abgebremst und die B10 verlassen. Daraufhin gelang es den Polizisten, den Raser zu stoppen. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 22-jähriger Mann.

Aufgrund des mutmaßlich verbotenen Autorennens beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Fahrers.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x