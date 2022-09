Mehr als 125.000 Geflüchtete aus der Ukraine haben bislang in Baden-Württemberg Zuflucht gefunden. Dies teilte Migrationsstaatssekretär Siegfried Lorek (CDU) am Donnerstag in Stuttgart mit. Damit seien bereits mehr Flüchtlinge im Südwesten aufgenommen worden als im gesamten Jahr 2015. Damals seien es 101.000 Menschen gewesen. Zu den Menschen aus der Ukraine kämen im laufenden Jahr noch bislang rund weitere 13.500 Asylsuchende, die nach Registrierung im Land verblieben seien.

Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg wird es immer schwieriger, die Geflüchteten unterzubringen. Um die Arbeit in der Verwaltung besser koordinieren zu können, wurde die Tätigkeit des bisherigen Stabs „Flüchtende aus der Ukraine“ ausgeweitet und das Gremium nun zugleich zum Stab „Flüchtlingsaufnahme“ umbenannt, wie Migrationsstaatssekretär Lorek mitteilte.

Der Stab wurde im Februar dieses Jahres aufgrund des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine und der hierdurch hervorgerufenen Flüchtlingsbewegung einberufen. Die 30 Fachleute aus der Regierung, von den Regierungspräsidien und den kommunalen Landesverbänden kommen wöchentlich zusammen, um das Vorgehen zu koordinieren und abzustimmen.

