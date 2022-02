Ehrgeizig waren sie. Fleißig trainiert haben die Basketball-Oldies der Spielgemeinschaft TV Dürkheim/TV Bad Bergzabern vor den südwestdeutschen Titelkämpfen in Wiesloch. In Bad Dürkheim kamen sie seit Wochen zusammen. Sie strebten den ganz großen Triumph bei den Über-50-Jährigen an. Sie schafften ihr Ziel nicht.

Bitter: Ausgerechnet der große Außenseiter, die SG SV Möhringen/Tübingen, die einzig das Spiel gegen die Pfälzer – dafür aber deutlich – gewonnen hatte, schaffte wegen des besseren Korbverhältnisses im direkten Vergleich den Sprung zum deutschen Finale in Bayreuth.

Vor dem letzten Match hatten die Pfälzer die besten Karten, da sie gegen die Sportvereinigung Feuerbach/Remseck 24:21 gewonnen hatten. Ein Sieg gegen die bis vor dem letzten Spiel sieglosen Schwaben war eigentlich nur Formsache. Erklärungen fielen selbst „alten Haudegen“ wie Mark Lemke (TVB) schwer.

„Zu schnell geführt“

„Vielleicht haben wir zu schnell zu deutlich geführt. Hatten uns zu sicher gefühlt. Schließlich lagen wir früh 7:0 und später 20:5 vorne“, überlegte Andreas Offenhäußer. Der Sportwart des Basketballverbandes Pfalz hat in seiner Basketball-Laufbahn viel erlebt. Doch so eine Wandlung, so einen verrückten Verlauf, gebe es nur selten, so der heute in der A-Klasse noch aktive Korbjäger. Einen Tag vor Weihnachten feierte er seinen 50. Geburtstag und rutschte damit noch in die Ü50-Auswahl, in der Jan Breitinger vom TVB, ebenfalls 50, 29 Punkte erzielte. Von Dürkheim spielten Jochen Schmitt, Matthias Klinkert und Spielertrainer Ralf Hartmann.

Hartmann war zu seinen Glanzzeiten in Kiel in der Regionalliga aktiv. Nach dem Umzug nach Worms vor 20 Jahren schloss er sich dem TV Dürkheim an – weil dort viele Gleichgesinnte auch „im Alter“ noch aktiv sind. Er hielt fest: „Wiesloch dominierte das Turnier, gewann alles. Unsere Niederlage im ersten Match ging deshalb auch in Ordnung. Das zweite Spiel lief deutlich besser. Auch wenn es umkämpft war, siegten wir verdient. Dann schien alles klar. Schließlich hatte Möhringen/Tübingen zuvor alles verloren.“

Gegner gelingt in Schlussphase alles

Fünf Minuten vor Schluss lag die Pfalzauswahl noch vorne: 26:24. Ehe die SG Möhringen/Tübingen mit einer 11:0-Blitzserie für die Überraschung sorgte. 30:43 verloren die Pfälzer. „In der ersten Hälfte lief alles wie am Schnürchen. Das klappte plötzlich nicht mehr. Wir waren zu statisch, fanden im Angriff nicht mehr zu unserem Spiel“, erklärte sich Klaus Fremgen (TVB) den Blackout. „Beim Gegner klappte plötzlich alles. Sie trafen von außen. Auch aus der weiten Distanz. Gegen Behinderung, nach Belieben. Gefühlt einfach alles. Und je mehr dort klappte, desto mehr verkrampften wir.“

Noch lange am Abend diskutierte die Mannschaft über ihre verpasste Chance. Denn direkt nach dem Turnier wollte niemand heimfahren.

Für Hartmann und die „älteren“ Teamkameraden ist das Aus zu verschmerzen: Sie sind mit dem TV Dürkheim für das DM-Finale der Ü55- und sogar Ü60-Korbjäger qualifiziert.

So spielten sie

vom TV Bad Bergzabern: Mark Lemke (6 Punkte), Michael Wisser, Klaus Fremgen (9), Andreas Offenhäuser (6), Jan Breitinger (29); vom TV Dürkheim: Ralf Hartmann (5), Jochen Schmitt (6), Michael Drieß, Matthias Klinkert (13), Pascal Köstler, Peter Pfarrer, Günther Windhopf.