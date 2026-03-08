Cem Özdemir warnt noch vor dem Start der Koalitionsverhandlungen vor zu hohen Erwartungen. «Die Sachen müssen halt solide finanziert sein», sagt der Spitzenkandidat der Grünen.

Stuttgart (dpa) - Noch vor möglichen Koalitionsgesprächen mit der CDU in Baden-Württemberg hat der Spitzenkandidat der Grünen, Cem Özdemir, die Erwartungen an den finanziellen Spielraum im Land gedämpft. «Natürlich wird es jetzt erstmal auch eine Betrachtung der Haushaltslage geben müssen», sagte Özdemir, dessen Partei am Abend bei der Landtagswahl nach den Hochrechnungen knapp vor der CDU lag.

«Am Ende des Tages sind wir nicht in Berlin», sagte Özdemir in einer Pressekonferenz nach der Wahl. «Wir haben keinen Dukatenesel. Bei uns konnte man Mathematik nicht abwählen an der Schule. Und die Sachen müssen halt solide finanziert sein.»

Bei der Landtagswahl lagen die Grünen am Abend nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF knapp vor der CDU – nach einer rasanten Aufholjagd in den Umfragen der vergangenen Wochen. Özdemir könnte damit in die Fußstapfen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) treten.