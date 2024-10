Cem Özdemir wird Ehrenbürger seiner schwäbischen Heimatstadt. Der Spitzenkandidat in spe dankt seinen Weggefährten. Bad Urach habe ihn zu dem Menschen gemacht, der er heute sei.

Bad Urach (dpa) - Bundesagrarminister Cem Özdemir ist nun Ehrenbürger seines Geburtsorts Bad Urach. Der 58-Jährige erhielt die Auszeichnung bei einem Festakt in der Festhalle seiner Heimatstadt am Abend. Bürgermeister Elmar Rebmann ( SPD) sagte, Özdemir sei in seiner Karriere als Politiker stets seiner Heimat verbunden geblieben. Er habe sich um das Wohl und die Bekanntheit Bad Urachs (Kreis Reutlingen) verdient gemacht. Özdemir, Kind türkischer Gastarbeiter, habe bewiesen, dass sich Fleiß und Wille auszahlten. Özdemir sei damit Vorbild für viele Menschen mit Migrationshintergrund geworden.

Freunde und Nachbarn hätten ihn in Bad Urach in seiner Kindheit und Jugend unter ihre Fittiche genommen, sagte Özdemir in seiner Ansprache. «Sie alle bestärkten mich, dass ich was aus meinem Leben machen kann.»