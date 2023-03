Nach einem ersten Kennenlernen in Berlin hat Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) den Lebensmittelrettern von «Harrys Bude» in Stuttgart einen Gegenbesuch abgestattet. Am Container an der Kirche St. Maria verteilt der einst selbst Wohnungslose Harry Pfau zusammen mit anderen Ehrenamtlichen Essen an Bedürftige - gekocht aus Bio-Lebensmitteln, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist.

Stuttgart/Mannheim (dpa/lsw) - Unterstützt wird Pfaus Lebensmittel-Rettungsprogramm von der Katholischen Kirche, die Trägerin des Projekts ist. «Harrys Bude ist nicht nur eine Essensausgabe ist, sondern ein Ort der Begegnung, Integration und Armutsbekämpfung», sagte auch Jürgen Langerfeld von der Bürgerstiftung Stuttgart am Rande des Treffens.

Zuvor war Özdemir zum letzten Tag der Stuttgarter Vesperkirche erwartet worden, wo verarmte Rentnerinnen und Rentner oder bedürftige Familien eine warme Mahlzeit erhalten. Nach Angaben der Stuttgarter Leonhardskirche hat die Vesperkirche Stuttgart täglich rund 700 Essen ausgegeben, rund 100 Essen mehr als noch 2022. Zuvor waren bereits Landesfinanzminister Danyal Bayaz und Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) zu Gast.

