Ein Öl-Benzingemisch ist in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) in die Kanalisation gelangt. Passanten hatten am Samstagmorgen im Ortsteil Öfingen festgestellt, dass der Talbach am südlichen Ortsrand stark nach Heizöl roch, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Außerdem stellten sie einen Ölfilm auf dem Gewässer fest.

Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Die Feuerwehr ermittelte dann mithilfe von Spezialgeräten und einer Kanalkamera am späten Samstagnachmittag die Quelle des Ölaustritts: In einer stillgelegten Stallung in Öfingen war das Öl-Benzingemisch aus einer Jauchegrube über ein defektes Bauteil in die Kanalisation gelangt. Die Feuerwehr konnte das ausgetretene Ölgemisch binden. Schätzungsweise waren etwa 20 bis 30 Liter des Gemisches in das Gewässer gelangt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der verantwortliche Betreiber der Jauchegrube muss sich nun strafrechtlich wegen Umweltgefährdung verantworten.

