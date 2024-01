Bei einem Arbeitsunfall mit ätzender Flüssigkeit ist ein 41-Jähriger am Montag in Münsingen (Landkreis Reutlingen) verletzt worden. Er kam mit Verletzungen zunächst unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Münsingen (dpa/lsw) - Er hatte den Angaben nach an der Deckenbeleuchtung einer Firmenhalle gearbeitet und dabei wohl eine Leitung beschädigt. Mehrere Hundert Liter einer Lauge seien ausgetreten. Zwei Mitarbeiter drehten laut Polizei die Leitung daraufhin ab. Sie hätten ihre Arbeit nach einer ambulanten Untersuchung fortsetzen können.

Die Feuerwehr habe die Lauge mit einem Spezialsauggerät aufgesaugt. Eine Gefahr für die Umwelt habe nicht bestanden.

