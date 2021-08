Vom Flüchtlingsjungen zum Aushängeschild der deutschen Marathonszene: Amanal Petros. Doch der Hoffnungsträger ist zerrissen zwischen dem Kampf um seine Olympiaform und der Angst um seine monatelang im Krieg verschollene Familie. Nun hat er sie lebend gefunden – und kann ihr doch nicht helfen.

Als Amanal Petros im Jahr 2012 und nur mit einem T-Shirt bekleidet als Flüchtling nach Deutschland kam, da steckten sie ihn erst einmal in einen Fußballklub. Das war bei Bielefeld, sollte der besseren Integration dienen und zeigt eine typisch deutsche Attitüde: Der Fokus liegt auf Fußball. Amanal Petros, damals 16 Jahre alt, kickte zwar ganz gern, noch viel lieber mochte er aber das Laufen – was wiederum typisch für Afrikaner ist. Im Hochland von Äthiopien, wo Petros aufwuchs, legte er täglich 15 Kilometer zu Fuß zur Schule zurück. In Deutschland lief er gegen die Einsamkeit und Langeweile im Flüchtlingsheim. Und weil seine fußballerischen Fähigkeiten weder ihn noch seine Trainer wirklich überzeugten, kehrte er dem Spiel mit dem Ball schnell den Rücken und schloss sich einem Leichtathletikverein an. Sein Talent war unverkennbar, die Leistungskurve stieg schnell und steil.

Amanal Petros gewann auf Anhieb bei Volksläufen und Vereinsmeisterschaften, siegte bei deutschen Jugendwettbewerben, nationalen U-23-Meisterschaften und erreichte – nach seiner Einbürgerung 2015 – auch international Top-Platzierungen, meist über 3000, 5000 und 10.000 Meter oder im Crosslauf. Seinen bisher größten Erfolg feierte er vergangenen Dezember im spanischen Valencia: Auf der Marathonstrecke verbesserte der Athlet vom TV Wattenscheid 01 den fünf Jahre alten deutschen Rekord auf 2:07:18 Stunden. In der ewigen deutschen Bestenliste steht Petros seither neben Laufidolen wie Arne Gabius oder Carsten Eich. Amanal Petros, 25 Jahre alt, gilt als Laufwunder, ist Aushängeschild der hiesigen Marathonszene und Hoffnungsträger des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio. Seit seinem Rekord ist er so etwas wie ein Sportstar – außerhalb des Fußballs. Er gilt als Musterbeispiel für gelungene Integration – fernab des Fußballs. 2020 wurde am Ende das beste Jahr seiner Karriere; 2021 ist geprägt von Angst und Albträumen. Von Sorgen und Sehnsucht. Von Hilf- und Hoffnungslosigkeit.

Kein Lebenszeichen, viel Verzweiflung

Das hat mit seiner Familie zu tun. Seine Mutter und die beiden Schwestern (22 und 24 Jahre alt) waren Anfang des Jahres wochenlang in den Kriegswirren an der sudanesisch-äthiopischen Grenze verschollen. Amanal Petros wusste nicht, wo sie sind, empfang kein Lebenszeichen, fühlte sich „völlig verzweifelt“, panisch. Die drei Frauen hatten aus ihrer Heimat fliehen müssen. Die Mutter bereits zum zweiten Mal, nachdem sie einst mit Amanal als Baby von Eritrea nach Äthiopien geflüchtet war. Dort, im Norden des Landes, hatten sie sich eine Existenz aufgebaut, eine kleine Farm mit Viehzucht und eigenen Angestellten. Bis eine Militäroffensive der Regierung und regionale Streitkräfte die Grenzregion und ihre Bewohner in eine schwere Krise stürzten. Seit November 2020 wird in der Region Tigray heftig gekämpft. Laut UNHCR (Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen) sind die Kommunikationsnetze unterbrochen, Straßen blockiert, die Grundversorgung gefährdet. Es finden schwere Menschenrechtsverletzungen statt, Entführungen, Vergewaltigungen. Der Notstand ist ausgerufen. Zehntausende sind schon nach Sudan geflohen, wo zwar die Flüchtlingslager niedergebrannt und geplündert sind, aber irgendwie doch die Hoffnung auf ein besseres Leben besteht. Oder auf eine „Weiterreise“.

Sie wollen sich vor dem Militär verstecken

Amanal Petros’ Familie will auch nach Sudan, müsste aber mindestens zwei Tage ungeschützt durchs Krisengebiet laufen. „Sie wollen in ein Lager, um sich vor dem Militär zu verstecken“, erzählt der Leichtathlet. Nach Monaten der Unsicherheit weiß der Rekordläufer erst seit Ende März, dass Mutter und Geschwister überhaupt noch leben, und dass sie in der Nähe von Mek’ele, Hauptstadt von Tigray, untergekommen sind. Auch dort: „Alles ist zerstört. Die Menschen sind verzweifelt, ausgehungert, schwach. Es gibt keine Krankenhäuser mehr, keine Apotheken, Fabriken, Schulen. Kein Strom, kein Wasser.“ Das normale Leben ist vorbei; der Krieg tobt.

Persönlich kann Amanal Petros seine Familie nicht erreichen, sie nicht anrufen, keine E-Mail schicken. Ein Freund fährt jede Woche bei den drei Frauen vorbei und berichtet ihm dann, wie es seinen Angehörigen geht. Die Lage ist unübersichtlich, gefährlich und für drei Frauen allein fast nicht zu meistern. Mädchen würden wie Dreck behandelt, Kinder sterben. „Es ist der blanke Horror. Unvorstellbar grausam“, erzählt Petros. „Es macht mich fertig, ihnen nicht helfen zu können.“ Er weiß nicht, ob und wann sie es über die Grenze schaffen. Sie sind erschöpft und verängstigt, mussten alles zurücklassen und besitzen nicht viel mehr als ihre Kleidung.

Der Druck ist groß, der Kopf nicht frei

Amanal Petros hat seine Geschichte in den vergangenen Monaten häufig erzählt, immer wieder auf sein familiäres Schicksal aufmerksam gemacht. Seine neue Popularität als Deutschlands schnellster Marathonläufer nutzte ihm dabei. Er hat Journalisten und dem Roten Kreuz Passnummern und Fotos seiner Angehörigen gegeben – damit sie sie bei Recherchereisen finden. Trotzdem fühlt er sich machtlos, traurig. Am liebsten würde er sofort selbst nach Ostafrika fliegen und sie aus der Kriegsregion holen. Raus aus dem Elend, rein in eine bessere Welt. Aber die Trainer haben ihm nicht nur davon abgeraten, sie erlauben es nicht. Ein Star der deutschen Leichtathletik kann nicht drei Monate vor Olympia in ein Kriegsgebiet reisen. Das sei zu gefährlich und würde den Trainingsrhythmus massiv stören. Dabei ist Amanal Petros sogar Sportsoldat bei der Bundeswehr in Warendorf – aber eben auch Läufer-Hoffnung.

Kommenden Mittwoch fliegt er trotzdem nach Afrika. Kenia, Iten, Zentrum für Leichtathleten aus aller Welt und beliebtes Höhentrainingslager. Fünf Wochen lang bereitet er sich dort intensiv auf Olympia vor. Bis zu 200 Kilometer will er wöchentlich laufen, danach kommt wieder eine Ruhephase für seinen Körper. „Man muss jetzt sehr vernünftig sein, zwischen hoher Belastung und Regeneration abwechseln, sich gut erholen“, erzählt er. Sonst schaffe der Körper die extreme Anstrengung nicht. Zuletzt litt der Langstreckler unter Eisenmangel, blieb beim Halbmarathon in Istanbul hinter den Erwartungen zurück und musste sich Kritik gefallen lassen. Mit der Reise nach Kenia geht Amanal Petros in die entscheidende Phase vor Tokio, der Druck ist groß, aber der Kopf wegen der Familie nicht wirklich frei, die Gedanken drehen sich im Kreis. „Ich fühle mich gestresst“, erzählt er, und dass er manchmal in ein „tiefes Loch“ falle, weil er nichts tun kann. Er ist zerrissen zwischen Olympiawunsch und Familienschicksal. Die Teilnahme an den Spielen ist sein großer Traum, er will in Japan in die Top Ten. Es könnte sein schwierigster Lauf werden, nicht nur wegen der internationalen Konkurrenz, sondern auch aufgrund der persönlichen Konstellation. Manchmal jedoch lenkt ihn das Laufen vom Leid ab, und manchmal leidet er laufend.