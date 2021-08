Hier die 19. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, dort das Infektionsschutzgesetz des Bundes. Mal ehrlich: Ist das nicht alles ein Graus? Andererseits: Die Paragrafen sind ein Muss. Wenn nur der Wirrwarr nicht wäre. Trainer und Funktionäre berichten aus dem Vereinsalltag und wollen vor allem Kinder nicht aufgeben.

Rainer Bieling, der Vorsitzende des Schwimm- und Sportclubs Landau und einer der Vizepräsidenten des Sportbundes Pfalz, sagt leicht genervt: „Am Anfang ging ja alles noch. Vieles war übersichtlich und verständlich. Je länger die Pandemie dauert, desto komplexer wird’s. Man kommt nicht mehr so gut an Infos, muss länger suchen, manches gar wird widersprüchlich.“ Und damit meint er nicht nur die Tatsache, dass seit dem 22. April die Bundesregierung ab einer Inzidenz über 100 auf die Notbremse tritt. Quietschend und mit tiefschwarzen Spuren.

Bieling ist einer der ganz vielen Praktiker im Sport, die das umsetzen müssen, was Theoretiker sich ausdenken. „Im Verein bin ich noch nicht müde, wir können schon noch einiges bewegen. Aber was in den Schulen los ist, das ist brutal. Das ist fernab von dem, was ich gelernt habe und mal machen wollte“, sagt der Lehrer der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Landau.

Wie der Generalstaatsanwalt Verordnungen erklärt

Leichter klingt Gisela Alt, die Chefin der VT Zweibrücken: „Wir sind in einer guten Situation.“ Denn: Ihr Mitstreiter im Vorstand ist Martin Graßhoff, der Generalstaatsanwalt. „Wer Verordnungen lesen kann und direkt versteht, ist klar im Vorteil“, sagt Alt. Aber was ist mit jenen Vereinen, die keine Juristen in den Vorständen haben? Die sind ja wohl in der Mehrheit.

Alt hatte sich lange Zeit gewundert, dass sich der organisierte Sport nicht so laut und kritisch wie etwa der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband zu Wort meldete. „Aber das war ja gar nicht so, ich habe mich längst vom Gegenteil überzeugt“, gibt Alt längst zu.

Landessportbund ermahnt die Politik kritisch-konstruktiv

In der Tat: Der Landessportbund Rheinland-Pfalz legt sich für eine Rückkehr in die Normalität mächtig ins Zeug. „Wir versuchen unsere eigentliche Rolle, die wir in den vergangenen Jahren relativ wenig wahrgenommen hatten, nämlich die politische Interessenvertretung der Vereine und Verbände, auszuspielen. Wir wollen nicht drauf hauen, sondern konstruktiv kritisch sein“, sagt LSB-Hauptgeschäftsführer Christof Palm. Auf der Homepage, ebenso wie auf jenen der regionalen Sportbünde, werden Interessenten, zumeist verunsicherte Vereinsmitglieder, ziemlich gut informiert. Erneut ging ein Schreiben an die Politik raus. „Im Sportministerium werden wir gut gehört, um Rat gefragt. Wir sprechen mit einer Zunge“, sagt Palm, „aber unsere Wünsche und Vorschläge kommen in der Staatskanzlei und im Gesundheitsministerium nicht an“, beklagt er. Dem LSB hat es beispielsweise nicht gefallen, dass das Land im Bereich der gedeckten Anlagen, also der Hallen, schärfer bremst als der Bund und im Prinzip den Hallensport untersagt hat.

Nicht nachvollziehbare Besonderheiten

Es gibt schon Besonderheiten, wenn man Bund und Land, aber auch Länder untereinander vergleicht, von denen manche nicht nachvollziehbar sind, etwa die Orientierung an den Inzidenzwerten (bis 50, zwischen 50 und 100 oder über 100), die sich nach Städten und Landkreisen richtet, oder die Trennung von Jugendlichen bis und ab 14 Jahren, egal ob eine Mannschaft aus zwei Jahrgängen gespalten wird. Oder die Tatsache, dass in bestimmten Fällen Trainerinnen und Trainer nur mit negativem Test arbeiten dürfen.

„Wenn die Verordnungen kommen, lesen und bewerten wir sie, teilen sie sofort unseren Übungsleitern mit und bringen sie auf die Website“, erklärt Gisela Alt. Zweibrücken eine „Insel der Glückseligen“ aufgrund der niedrigen Inzidenz – „das war einmal“, sagt sie: „Wir haben über 100 Tests gekauft und natürlich Masken. Letztlich sind wir sehr gut gerüstet und haben sofort all das geöffnet, was wir durften“. Onlineangebote, wie sie noch im Winter funktionierten, verlieren indes an Interesse. Alt: „Die Leute haben die Nase voll davon. Sie wollen ins Freie“.

„Brauchen dringend mehr Sport im Freien“

Dass nicht mehr und nicht einfacher Sport im Freien möglich ist, macht Christof Palm ratlos. „Wir sind keine Wissenschaftler und Psychologen, aber wir berufen uns auf sie. Und sie sind ja keine Klangschalenschamanen. Daher wissen wir: Wir müssen umgehend und dringend mehr Sport im Freien zulassen“, fordert er. Und ist besorgt: „Angesichts der Bewegungslosigkeit der Kinder produzieren wir heute die Kranken von morgen.“ Längst hat es sich herumgesprochen: Kindern und Jugendlichen geht es gerade einfach sehr schlecht. „Alle reden von Ausgangssperre und beklagen sie. Aber was ist mit unserem Nachwuchs?“, fragt Gisela Alt.

Die Jungen könnten die ganz großen Verlierer der Pandemie werden. Es wird ein Kraftakt, sie wieder in den Sport zurückzuholen. Darin sind sich Gisela Alt, Christof Palm und Rainer Bieling einig, aber sie bleiben optimistisch. Sie alle wissen: Sport ist doch im Verein am schönsten. Und: Menschen brauchen Kontakte.