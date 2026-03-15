Starker Schneefall verhindert das nächste alpine Ski-Rennen in Frankreich. Dadurch fällt eine Entscheidung in der Weltcupwertung.

Courchevel (dpa) - Auch der zweite Super-G beim Weltcup der alpinen Skirennfahrer in Courchevel kann witterungsbedingt nicht stattfinden. Die Absage für das am Sonntag geplante Rennen bescherte dem Schweizer Marco Odermatt den Gewinn der Weltcup-Disziplinenwertung für diesen Winter und damit die nächste kleine Kristallkugel.

Odermatt sammelt weiter Titel

Aufgrund starken Schneefalls sei die Sicherheit auf der Piste nicht gewährleistet, teilte der Weltverband Fis am Morgen mit. Schon am Samstag konnte der Super-G wegen Schnees und Nebels nicht wie geplant gefahren werden. Die Rennen in Frankreich werden nicht nachgeholt, hieß es von der Fis weiter.

Damit ist Odermatt bei noch einem ausstehenden Super-G beim Saisonfinale in Norwegen am kommenden Wochenende nicht mehr von der Spitzenposition zu verdrängen. Der 28-Jährige hatte in dieser Saison bereits vorzeitig den Gesamtweltcup sowie die Abfahrtswertung für sich entschieden.