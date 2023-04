Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TV Waldmohr und die TS Germersheim sicherten sich am Samstag die Titel der Team-Pfalzmeisterschaften im Rope Skipping. Die Titelkämpfe richtete der TV Waldmohr in der IGS-Turnhalle in Schönenberg-Kübelberg, Kreis Kusel, aus.

In drei Altersklassen traten die Teams gegeneinander an. Acht Disziplinen, jeweils vier Schnelligkeits-und Freestylewettbewerbe, waren zu absolvieren. Der TS Germersheim stellte das einzige gemischte