Wird an diesem Samstag die Meisterschaft in der Handball-Pfalzliga entschieden? Spitzenreiter SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam spielt in Haßloch gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt (19 Uhr, Pfalzhalle) und ist durch, wenn er nicht verliert.

72 Kilo wog Christian Job, als er dies sagte: „Das sind die Momente, die man als Spieler und auch als Trainer nie vergisst.“ Er hatte im Mai 2017 mit der SG Nußloch den Meistertitel in der